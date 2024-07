Isabela Merced “se vuelve loca” cada vez que usa el traje de Hawkgirl. La actriz de Transformers, de 22 años, interpreta a la clásica heroína del universo de DC en la nueva película de Superman (protagonizada por David Corenswet) lo que implica que tiene que estar enganchada a unos arneses y practicar el combate cuerpo a cuerpo en el aire.

Isabela Merced, actriz revelación latina que ‘se pone alas’ en el universo de DC

Durante una entrevista con Empire, la actriz de origen latino indicó: «Sinceramente, por dentro sólo soy una nerd. Siento que eso es lo que realmente soy. Me vuelvo loca cada vez que me pruebo el supertraje. Para mí es lo más genial del mundo».

Isabela Merced (Kevin Winter/Getty Images,)

Isabela, cuya mamá, Katherine Pizarro, es peruana, añadió que no puede revelar muchos detalles de la trama de la próxima película de ‘Superman’, que se estrenará en 2025: «Puedo sentir los ojos de James Gunn clavándose en mi nuca cuando me preguntan por la historia».

ISABELA MERCED Y SU MAMÁ, KATHERINE PIZARRO

Elenco de la nueva película de Superman donde actúa Isabela Merced

Junto a Isabela Merced, el nuevo reparto de Superman incluye a David Corenswet como el Hombre de Acero; Rachel Brosnahan como Lois Lane; Nicholas Hoult (Lex Luthor); Nathan Fillion (Linterna Verde); Anthony Carrigan (Metamorpho); y Edi Gathegi (Mister Terrific).

A pesar de tener solo 22 años, Isabela es ya una veterana del género de superhéroes y las películas de acción, tras participar en Madame Web (la película protagonizada por Dakota Johnson, que desafortunadamente fue un fracaso ante la crítica y en taquilla) y en Transformers: El último caballero, de 2017.

Isabela participó en la película ‘Madame Web’ (Frazer Harrison/Getty Images)

Isabela Merced participará en la nueva película de ‘Alien: Romulus’

Isabela Merced añadió sobre su carrera, en la entrevista que dio a Empire, que hasta ahora: «Transformers fue una transición suave hacia una carrera adulta».

Cuando se le preguntó por qué se siente atraída por las superproducciones a gran escala, la actriz indicó: «No lo sé. Pero cada vez que hago una, me siento más cómoda siendo yo misma en estos espacios intimidantes. Me permite verme como alguien en el futuro en una posición más alta que la de un simple actor. Me gusta mucho el control. Es un don y una maldición», señaló la actriz.

Isabela Merced (Matt Winkelmeyer/Getty Images for ELLE)

Este año, la actriz participará en la nueva película de la saga Alien titulara Alien: Romulus, dirigida por el cineasta uruguayo Fede Álvarez.