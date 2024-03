A casi dos años de la muerte de Fernando del Solar, la disputa legal entre su viuda, Anna Ferro, y su ex esposa, Ingrid Coronado continúa, debido a que ambas pelean un departamento que el conductor adquirió a través de un fideicomiso junto con la presentadora de televisión cuando eran pareja.

Ingrid Coronado niega que Fer del Solar le regaló el departamento a Anna Ferro

La abogada Mariana Gutiérrez reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que la propiedad le pertenece a Ferro, pues Del Solar aparentemente se lo habría donado en vida, y esto sería suficiente para ganarle una demanda a la ex conductora de Venga la Alegría.

Tras estas declaraciones, Ingrid Coronado rompió el silencio, y durante su encuentro con distintos medios de comunicación dijo: “Pues un departamento en un fideicomiso no se puede donar, no se puede donar algo que no es tuyo”.

Ante las dudas de a nombre de quién está escriturado el bien inmueble, Ingrid recalcó: “Del fideicomiso… es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero”.

Sobre si ha recibido alguna notificación al respecto de esta información, la también locutora refutó:

“Desgraciadamente cuando hay este tipo de situaciones a la gente le gusta mucho saber, y yo honestamente tengo mucho trabajo gracias a Dios, entonces a mí no me gusta ni siquiera hablar de estos temas porque siento que no es algo que le deje cosas buenas a la gente, a mi me parece que hacer las cosas bien y correctas, es lo que deberíamos de buscar todos los seres humanos”.

Hijos de Imgrid Coronado ya saben del pleito por el departamento

Asimismo, Ingrid dejó en claro que, a pesar de lo complicado y largo del proceso, ella ha dejado todo en manos de sus representantes legales.

“No es cansado porque no está a cargo mío, yo ya lo solté y eso me ha dado mucha paz, lo que no me gusta es que me pregunten de eso, porque además le voy a decir una cosa, yo suelto, me vuelven a preguntar, y se revive un poco”, expuso.

Finalmente, Coronado externó su tristeza debido a que sus hijos ya se enteraron de este problema. “A mí me cayó el veinte que, aunque trate de protegerlos de todo, pues finalmente no puedo protegerlos de todo”, declaró triste.