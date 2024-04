Henry Cavill habla de Shakira, de sus caderas y de lo que significa para él

Hace nueve años, Henry Cavill desfiló por la red carpet de la première de la película The Man from U.N.C.L.E., en la que fue dirigido por Guy Ritchie, ex pareja de Madonna, y en la que compartió créditos con Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki y Hugh Grant.

El día que Henry Cavill se viralizó por mirar a Shakira

En aquel entonces, el protagonista de Superman se percató de la llegada de Shakira y su reacción se hizo viral, porque cuando apenas la vio, su amplia sonrisa lo dijo todo.

Él estaba dando una entrevista y aunque intentó seguir hablando del tema, hizo una pausa para preguntarle a la reportera: «¿Esa es Shakira?», y ante la respuesta afirmativa, se mostró sorprendido y emocionado.

Este video cobró un nuevo aire en junio de 2022, luego de que Shakira anunció el fin de su relación con Gerard Piqué, tras poco más de una década juntos y dos hijos en común.

Después, los internautas notaron que ella había comenzado a seguir al actor británico en su Instagram y esto hizo que los fans de la cantante se volvieran “locos” imaginando la “historia de amor” que se podría venir entre ambas estrellas.

Henry Cavill habla de Shakira y es su fan

Lo cierto es que nada de esto trascendió debido a que él mantiene una relación formal desde abril de 2021 con Natalie Viscuso. Sin embargo, dos años después, el nombre de Shakira volvió a su memoria durante una entrevista para promocionar su más reciente proyecto, The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

En el programa Despierta América le preguntaron su opinión acerca de la estrella de la música y bromeó al decir: “Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí”, refiriéndose a la famosa frase con la que, en ocasiones, se le relaciona a la barranquillera.

“Sí, claro, soy fan de Shakira. Cuando estaba creciendo, ella ya era una gran estrella de la música. Sonaba en la radio todo el tiempo, así que sí, absolutamente”, afirmó el actor de 40 años.