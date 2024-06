Escucha lo nuevo de Gracie Abrams, The Secret of Us

Hoy, la cantante y compositora nominada al GRAMMY®, Gracie Abrams, lanza su muy esperado segundo álbum,The Secret of Us – escúchalo.The Secret of Us aporta un nuevo y audaz espíritu a su composición y encarna toda la urgencia sin aliento de abrir y derramar tu corazón a esa amistad cercana al final de una noche energética. El álbum fue coproducido por su amigo y colaborador frecuente Aaron Dessner, y este proyecto marca la primera vez que la propia Gracie asumió un papel práctico en el proceso de producción. Abrams también reclutó a su vieja amiga Audrey Hobert para co-escribir gran parte del álbum. Puedes ver la lista de canciones a continuación.

The Secret of Us presenta el tan esperado nuevo sencillo de Gracie, «Close To You», que lanzó a principios de este mes. A inicios de esta semana, Gracie logró otro hito en su carrera al hacer su debut en solitario en el Billboard Hot 100 con «Close To You» ingresando a la lista en el # 49. Originalmente anunciado hace unos años, «Close To You» se ha convertido rápidamente en su sencillo más importante tras su lanzamiento con tres millones de reproducciones en un día solo en Spotify. Esta es la primera vez que Gracie ingresa a la lista global de Spotify y actualmente se encuentra en el Top 20 de la plataforma. Anoche, Gracie dio una presentación espectacular de «Close To You» en Jimmy Kimmel Live! en el escenario al aire libre. El nuevo álbum también incluye «us.», la muy esperada colaboración de Gracie con Taylor Swift, así como el sencillo principal «Risk», que Abrams lanzó el mes pasado junto con el video oficial. «Risk» obtuvo la impresionante cifra de un millón de reproducciones en Spotify en menos de 10 horas después del lanzamiento y actualmente tiene más de 62 millones de reproducciones hasta la fecha.

Gracie llevará The Secret of Us a los fans este otoño en su gira completamente agotadas, The Secret of Us Tour. La gira cuenta con el mayor número de espectáculos y los lugares más grandes que Gracie ha encabezado hasta la fecha, lo que resulta en más de 100,000 boletos vendidos. Apenas un día después de anunciar la gira a principios de este mes, Gracie agregó cinco shows adicionales a la gira, incluidas dos fechas más en lugares icónicos como el Greek Theater en Los Ángeles y el Radio City Music Hall en Nueva York, donde tocará tres noches cada uno. The Secret of Us Tour comienza el 5 de septiembre en Portland, Oregón, y el invitado especial Role Model se unirá a Abrams como apoyo directo.