Elon Musk se convierte en papá por doceava vez

Elon Musk le dio la bienvenida a su tercer hijo con la ejecutiva de Neuralink, Shivon Zilis -con quien también tiene a los gemelos de dos años Strider y Azure-, a principios de este año, aunque no se sabe el sexo del bebé, ni su nombre.

Un nuevo informe de Bloomberg afirma: «Ha sido padre de al menos 12 niños, seis de ellos en los últimos cinco años -tres con la cantante Grimes y tres con la directora de proyectos especiales de Neuralink Corp, Shivon Zilis-, incluyendo uno que no ha sido conocido por el público hasta ahora.

Elon Musk se convierte nuevamente en papá

“Ese niño nació a principios de este año, según personas familiarizadas con el empresario, que sólo quisieron hablar de él bajo condición de anonimato. Zilis declinó hacer comentarios, y Musk no respondió a las preguntas».

Elon Musk también tiene gemelos de 20 años y trillizos de 18 con su ex esposa Justine Wilson. La ex pareja perdió trágicamente a su primer hijo debido al síndrome de muerte súbita del lactante con sólo 10 semanas de vida.

También es padre de X, de cuatro años, Exa, alias Y, de dos, y el bebé Techno, conocido como Tau, con la cantante Grimes.

La intérprete de Genesis, cuyo nombre real es Claire Boucher, ya había insinuado problemas con Elon y Shivon.

En un post que posteriormente borró que compartió en su cuenta de X, escribió: «Díganle a Shivon que me desbloquee y a Elon que me deje ver a mi hijo o que por favor responda a mi abogado».

La relación entre Shivon Zilis y Grimes

Pero la cantante de Crystal Ball reveló tres días después que las cosas entre ella y Shivon estaban bien.

Así lo escribió en la misma plataforma: «Hola, preferiría no dar más vida a este ciclo de prensa actual, pero quiero desescalar la narrativa en este momento. Por fin he hablado largo y tendido con Shivon. No ha sido culpa suya, ¡no se enojen con ella! Nos respetamos mucho y estamos encantadas de ser amigas y de que los niños crezcan juntos. Las mujeres son enfrentadas a menudo entre sí. Hablando con Shivon, es muy evidente que es una persona increíble y las dos sólo queremos lo mejor para nuestros hijos».

También admitió que le gustaría poder mostrar «lo lindo que es el pequeño Techno» tras la revelación en la biografía de Elon de que habían tenido un tercer hijo juntos, pero subrayó que su prioridad actualmente es mantener a sus hijos «fuera del ojo público».

Shivon respondió más tarde a Grimes y elogió a la cantante como una «mujer increíble». Ella escribió: «¡Al final del día todo terminó mejor! Gracias por dedicar tiempo a conectar y entendernos de verdad. Me alegro mucho de que hayamos tenido una charla tan maravillosa. Eres una mujer increíble y yo también te respeto mucho. Deseo que llegue el día de jugar con mi hijo y ¡enhorabuena también por el bebé Tau!».

Con información de Quién