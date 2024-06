Eduardo Yáñez arrebata teléfono a reportera y causa zafarrancho en alfombra roja

El actor Eduardo Yáñez fue captado en video arrebatando el celular a una reportera.

La escena se registró mientras el intérprete era abordado por decenas de comunicadores, en la alfombra roja de los premios Grandeza Hispana.

Según la versión de la periodista agredida, Paty Cuevas, el ataque se dio después de que ella le preguntó sobre su religión.

“Se puso como loco (…) volteó, me quitó mi celular y ya no me lo quiso regresar”.

Momento preciso en el que Eduardo Yañez le arrebata el celular y le rompe el selfie stick a Paty Cuevas, reportera de @EnShockOficial (@JorgeCarbajalOf) Todavía de forma burlona @LaloYanezLue le dice que "todavía no" le va a regresar sus cosas.https://t.co/yBr5t8XC1n pic.twitter.com/fI6u71tT3B — Cultura Pop (@RCulturaPop) June 25, 2024

Narró que luego buscó al actor en la alfombra roja para que le regresara su equipo de trabajo. Según su versión, él le dijo “no te lo voy a regresar”.

En videos captados por reporteros se aprecia que Yáñez se lleva el teléfono con todo y bastón de selfie, comúnmente usado por comunicadores para acercarse a sus entrevistados.

La agresión provocó un revuelo entre los comunicadores, que se lanzaron a cuestionar a Yánez.