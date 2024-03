Drake Bell detalla el abuso sexual que sufrió cuando era estrella de Nickelodeon

Drake Bell describió por primera vez el acoso y abuso sexual que supuestamente experimentó a manos de empleado de Nickelodeon, Brian Peck, cuando solo tenía 15 años.

En el tercer episodio de la serie documental de Investigation Discovery Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, la ex estrella infantil recordó la primera vez que supuestamente fue abusado sexualmente durante una pijamada en la casa de Peck.

Drake Bell recordó la primera vez que sufrió abuso sexual

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente”, recordó Drake Bell . «Me quedé paralizado y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación».

El actor de Nickelodeon, que conoció a Peck mientras grababa la segunda temporada de The Amanda Show, se quedaba en la casa del entrenador de diálogo en Los Ángeles, ya que estaba más cerca del set que la casa de su mamá en el condado de Orange, California.

Peck, ahora de 62 años, había fomentado una relación cercana con Bell, ahora de 37, y otras estrellas infantiles, y el ex actor infantil Kyle Sullivan recordó en la serie documental que incluso «todos los padres también lo amaban».

Sin embargo, el papá de Bell, Joe Bell, no estaba tan confiado y dice que expresó su preocupación porque su hijo adolescente pasaba tanto tiempo con un hombre adulto.

«Yo digo: ‘No veo nada anormal, pero simplemente no es así, no tengo un buen presentimiento'», dice Joe en el episodio.

Sin embargo, los productores supuestamente desestimaron las declaraciones de un papá preocupado, quienes supuestamente señalaron que Peck es gay, por lo que Joe simplemente estaba siendo «homofóbico» y no «entendía» que el entrenador era un «tipo sensible».

Drake Bell era amenazado con su carrera

Una vez que Drake Bell se convirtió en víctima de abuso sexual, dice, Brian Peck se disculpó mucho y prometió que nunca volvería a suceder, pero Drake afirmó que así volvió a pasar.

La ex estrella infantil recuerda en la serie documental como Peck supuestamente convenció a su mamá y a otras personas a su alrededor para que permitieran que Drake se quedara en su casa nuevamente, donde el presunto abuso fue “empeorando cada vez más”.

“Simplemente estaba atrapado. No tenía salida”, dice Drake, y afirmó además que el abuso se volvió “extenso” y “bastante brutal”. «¿Por qué no piensas en lo peor que alguien podría hacerle a alguien más como una agresión sexual y luego responderé tu pregunta?», dice. «No sé de qué otra manera decirlo».

Drake dijo que no se lo contó a nadie porque estaba “asustado” y, hasta ahora, nunca había hablado de lo que le pasó “fuera de la terapia”. El actor recordó que Peck supuestamente amenazaba su carrera, diciendo cosas como, “’Bueno, nunca vas a trabajar con esta persona’”, para evitar que hablara.

Sin embargo, cuando Drake consiguió su papel principal en la comedia de Nickelodeon, Drake & Josh (y Peck intentó conseguir el papel en ella) fue cuando pensó: «Eso no va a suceder, no te acercarás a esto». En ese momento, dice Drake, «explotó» por teléfono con su madre, le contó todo y se inició una investigación policial.