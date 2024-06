Courteney Cox reveló el secreto para seguir jovial tras cumplir 60 años. La actriz de Friends celebró su cumpleaños a principios de este mes, pero aseguró que no le molesta envejecer y no cree que el tiempo la haya cambiado “ni un poquito”.

Courteney Cox no tiene miedo a envejecer

«Estoy bien con ello. Me encanta mi vida y me encanta seguir trabajando después de tanto tiempo. Me siento muy agradecida… En todo caso, probablemente soy más compasiva (ahora)”, señaló la actriz Courteney Cox a la revista británica Hello.

“Digo lo que pienso, pero la gente que me conoce puede soportarlo. Conmigo, desde luego, tienes lo que tienes”, declaró la también estrella de la saga de terror Scream.

Courteney Cox revela su secreto para ser “joven de corazón” tras cumplir 60 años

Courteney Cox, quien tiene una hija de 20 años, Coco, con su ex esposo David Arquette y mantiene una relación sentimental con Johnny McDaid, de la banda de rock Snow Patrol, cree que su naturaleza creativa le ha ayudado a mantenerse joven de corazón.

«Superar los retos, ser creativo y pensar con originalidad es lo que hace que la vida sea apasionante. Te mantiene joven», aseguró la actriz a la publicación británica.

La única cosa de la que se arrepiente Courteney Cox de su época en ‘Friends’

Mirando atrás en su vida, Courteney lamenta haber sido una «persona comparativa» mientras trabajaba en Friends con Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt Le Blanc y el difunto Matthew Perry.

“Lo único que desearía no haber sido es una persona comparativa. Hay muchas cosas que pueden dañar tu ego, estar en una serie en conjunto puede ser una de ellas. Es duro. Fue de mucho aprendizaje para mí. Ojalá no hubiera pasado tiempo comparándome”, aseguró la actriz, quien mantiene una gran relación con sus ex compañeros de la mítica serie de televisión.