Christian Nodal recuerda una de las discusiones más fuertes con Cazzu

Christian Nodal y Cazzu anunciaron el final de su relación el pasado 23 de mayo, luego de dos años de estar juntos, a través de un comunicado que el cantante de música regional mexicana compartió a través de sus Instagram stories.

«Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio», escribió el cantante.

Christian Nodal recuerda fuerte discusión con Cazzu

Ahora, Christian Nodal compartió en entrevista con el programa Hoy Día una de las discusiones más fuertes que tuvo con Cazzu antes de anunciar su separación definitivamente.

El cantante mexicano reveló detalles de la que él considera una de las discusiones más fuertes entre él y su ahora ex pareja y confesó que llegó a sentir vergüenza tras la pelea.

El cantante reconoció que la pelea surgió cuando ambos tocaron el tema del feminismo, pues Nodal explicó que después de conocer a la mamá de su hija aprendió mucho más del tema.

«Recuerdo que yo creía entender de lo que se trataba el feminismo, pero después conocí a Julieta y es increíble lo mucho que te puede enseñar», dijo en entrevista con el programa matutino.

Cazzu le dio una lección sobre feminismo a Christian Nodal

Christian Nodal reconoció que durante esa pelea sintió vergüenza pues Cazzu le dio una lección sobre todo lo que engloba el feminismo y que él desconocía.

«Ella es súper feminista y me acuerdo que, a veces, tenía conflicto de que yo decía ‘pero mami si tú estás tratando de dar este mensaje…’. Ella se enojó mucho, pero tuvo la paciencia de explicarme el empoderamiento y de dónde venía la igualdad. Le hice un pleito por eso y después ella me lo enseñó y fue lo que más me dio vergüenza porque yo no conocía mucho del feminismo», contó en la entrevista.

Aunque ahora ya no están juntos, el intérprete de Botella tras botella reconoció uno de los momentos más hermosos que vivieron juntos fue cuando la cantante argentina le dijo que iba a ser mamá.

«Yo creo que el recuerdo más precioso es cuando me dijo que iba a ser mamá. Yo nomás servía para pelear con ella. Obviamente la protejo, la cuido, pero cuando me dijo que iba a ser mamá fueron tantas emociones», expresó.