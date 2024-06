Christian Chávez: “El pride no solamente es en junio, es todo el año”

Una vida coherente es prioridad para el actor y cantante Christian Chávez; en los últimos años su carrera ha comenzado a convertirse en el espacio perfecto para ejercer esa coherencia a través del arte y de los proyectos que aborda; después del exitoso tour de RBD, Christian sabía que tenía que encontrar un proyecto que reafirmara sus convicciones profesionales.

Así llegó Emmanuel, el personaje que le abre las puertas del Mentiverso, y que a partir del 15 de agosto lo incluirá en exclusivo catálogo de actores que forman parte de la versión drag del musical Mentiras, MentiDrags.

“Me siento súper contento. Después de la gira me preguntaba qué es lo que iba a hacer después; he estado platicando sobre este proceso de amarme, respetarme y mostrarme tal y como yo soy —compartió Christian Chávez en entrevista con MILENIO—. Eso fue algo que me prometí, que si hacía la gira, también iba a hacer las paces con ese niño al que le dijeron: ‘No, eso es de niña’, ‘no, no te puedes maquillar’, ‘no te puedes vestir así’. Fue un proceso de aceptación, y también de darle la mano a ese niño y preguntarle qué es lo que quiere hacer ahora y cómo se quiere expresar”.

“Es maravilloso estar en esta obra que tiene tantos años en el cariño de la gente, sobre todo interpretando a un personaje como Emmanuel, que está en este lugar de querer ser lo que los demás quieren y desafortunadamente tiene que llegar a mentir. La mentira se convierte en una forma de vivir para él —reflexionó el actor—. Todos los que hemos tenido que vivir una mentira sabemos que es una cosa muy complicada. Tratas de encontrar realmente quién eres tú e intentas encontrar en esa mentira algo de verdad”.

Mes del orgullo LGBT+

El anuncio de la incorporación de Christian como Emmanuel llega en el mes del orgullo LGBT+, del pride, y de marchas y expresiones de apoyo a la diversidad sexual y de identidad alrededor del país. En Ciudad de México habrá una marcha el 29 de junio, pero el actor asegura que esta celebración va más allá de una fecha, o un mes, es constante y así es como busca celebrarla él.

“Vivo junio con muchísimo gusto, con muchísima entrega. Todo el tiempo estoy hablando de que el pride no solamente es en junio, es todo el año; tenemos que recordar lo importante que es para nuestra comunidad la lucha que hemos tenido. Recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Para mí es ser coherente”, reiteró.

En cuanto a incluir a MentiDrags como proyecto profesional, añadió:

“He podido ser yo a través de mi arte, del maquillaje, de la ropa, de los proyectos, de hacer canciones y algo que sea realmente genuino sin tener miedo a cómo interpreten tal cosa. Antes no era yo; dolía mucho y al mismo tiempo era muy confuso. Ahorita todo lo que estoy haciendo en mi vida tiene una coherencia”.

Mentiras: el musical —original de José Manuel López Velarde— ha sido un éxito en la cartelera mexicana desde su estreno en 2009. A más de 15 años de aquella primera función, la puesta en escena continúa encantando al público mexicano.

Para Christian Chávez vivir el nacimiento de esta obra desde afuera también fue una experiencia única:

“Yo estaba terminando el montaje de Avenida Q, y ahí se empezaban a escuchar unas compañeras que decían que estaban tallereando una obra que se llamaba Mentiras, pero que era algo más chiquito. Nadie se esperaba que se convirtiera en este fenómeno tan grande”.

“Haber visto al elenco original, todos los elencos que han pasado, la versión drag, y ahora poder ser parte es maravilloso”, dijo el actor en la entrevista.

Un mes antes de que iniciara el enclaustramiento por la pandemia, salió a la luz MentiDrags una versión del musical que se apoyaba del arte drag y enaltecía la presencia de la comunidad en la industria del teatro, del entretenimiento y de la audiencia base de Mentiras.

Sin mucha sorpresa, MentiDrags fue un éxito; cuatro años más tarde, Chávez, vistiendo ya la indumentaria de la versión drag de Emmanuel, declaró que su postura ante la posibilidad de interpretar personajes teatrales sin restricciones es algo único de esta expresión escénica y sostiene que eso es algo a celebrarse.

“Sé que hay ciertos personajes que en la pantalla tienen que ser exactamente como están escritos, pero creo que en el teatro se abre la posibilidad de ser y pretender ser quien tú quieres; es menos estricto que el cine o las series. En el teatro los hombres hacen mujeres desde siempre, cuando no se permitía la participación de las mujeres, y me parece maravilloso que haya esa apertura en el teatro”.

Y destaca el momento actual también de la comunidad LGBT+ en México, y la evolución que ha tenido:

“Ahorita es un momento en el que el mundo drag, su arte, están muy presentes; es grandioso que nos representen como comunidad porque es la alegría de vivir, las ganas de transformar emociones, personas y creencias. Mucha gente le tiene miedo a lo desconocido, pero cuando lo conocen se dan cuenta que está bien, que está chido. La versión drag de Mentiras es romper completamente todos los tabús”.

Con información de Milenio