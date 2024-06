Casa de Marilyn Monroe es declarada monumento histórico para evitar su demolición

El Ayuntamiento de Los Ángeles declaró monumento cultural histórico la vivienda de Marilyn Monroe, fallecida en 1962, para evitar su demolición, después de que una pareja de millonarios comprara el terreno de la casa con la intención de derribarla.

**SUCCESS** 🙌 The Marilyn Monroe Residence in Brentwood is now a Historic-Cultural Monument! Today, L.A. City Council unanimously approved the nomination for Marilyn Monroe's final home. Thanks to all who voiced their support and a HUGE thanks to Councilwoman Traci Park & team! pic.twitter.com/eaf3rcnBYS

— L.A. Conservancy (@LAConservancy) June 26, 2024