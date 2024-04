Angélica Vale revela el metodo al que se sometió para perder peso

La esbelta figura de Angélica Vale continúa sorprendiendo a sus seguidores y ante los rumores de que la actriz recurrió a los “productos mágicos” para perder peso, negó ante la prensa que haya sido así.

Angélica Vale revela lo que hizo para perder 30 kilos de peso

“Yo sé que muchas mujeres en su casa les gustaría que les dijera ‘fue tal pastilla, y en dos semanas vas a estar así’, pero no existe. Me tardé como un año tres meses, y es balancear, porque no dejé de comer nada, hacer ejercicio, y sí me ayudó una endocrinóloga”, explicó durante la presentación del programa Juego de Voces del que estará a cargo como conductora.

Angélica Vale no habla de Kalimba

Al preguntarle acerca de la situación legal por la que atraviesa Kalimba, su compañero del musical Vaselina, acusado de acoso sexual, dijo:

“No, no voy a hablar de eso, la verdad es no sé, no estoy ahí, no sé qué está pasando, no estoy bien enterada del chisme, y si no sé, ¿para qué abro la boca y para qué la riego?”, apuntó.

Sin embargo, de quien sí quiso hablar es de Ricky Martin, con quien ha presumido una excelente relación de amistad desde que eran adolescentes, pues trabajó con ella en las obras Los Tenis Rojos y Mamá ama el rock que produjo su abuela, la fallecida Angélica Ortiz.

Angélica Vale quiere trabajar con Ricky Martin

“Con Ricky Martin haría yo cualquier cosa, hace mucho que no hablamos, creen que somos mucho más unidos de lo que somos, aunque cuando nos vemos, nos vemos con mucho gusto porque es un niñazo, un tipazo, pero hace mucho que no nos vemos”.

Angélica Vale también dijo que hasta el momento no ha tenido comunicación con su primo Daniel Bisogno, quien desde febrero pasado lucho contra una grave enfermedad en los pulmones y después sufrió la muerte de su mamá.

“No he podido hablar con él, le mandé mensaje a toda la familia, desde que pasó lo de mi tía, pero pues es normal que se tarde, son shocks muy grandes”, comentó.

Finalmente, la intérprete de temas como Fiesta del amor se mostró ilusionada cuando le preguntaron por el debut artístico de su hija Angélica Masiel.

“¡Qué más quisiera yo!, en eso anda, haciendo casting en inglés, pues ya si habla inglés que se ahorre todo lo de acá y se vaya para allá, ya vivimos allá ¿no? El 9 de mayo la vamos a subir en el Pepsi Center, suben los dos porque Daniel ya amenazó que se va a subir a bailar”, concluyó.