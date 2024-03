Alfredo Adame rompe en llanto y revela la noble causa que tenía si ganaba La Casa de los Famosos 4

Pese a que en un principio fue el favorito para ganar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos 4, Alfredo Adame se convirtió en el más reciente eliminado luego de no lograr tener los votos suficientes para vencer a su contrincante, Cristina Porta.

Sin embargo, de forma reciente se ha hecho tendencia de nueva cuenta y no por el tema de su eliminación, sino porque reveló la noble causa que tenía en caso de haber ganador la cuarta temporada del reality show de Telemundo.

El actor y villano de telenovelas como Dos Hogares en una reciente entrevista aseguró que quería donar, de forma íntegra, los 200 mil dólares que La Casa de los Famosos 4 ofrece como premio, pero tras su expulsión, solo le quedó recordar que cuando venció el concurso Soy Famoso, Sácame de Aquí si pudo hacerlo, incluyendo hasta su sueldo.

“El sueldo completo y el premio lo doné a 250 pelucas para niñas de 7 a 17 años con cáncer”, comentaba Alfredo cuando rompió en llanto. “Es algo que me llena de felicidad, les voy a decir una cosa, lo único que me duele de haber sido eliminados de La Casa de los Famosos 4 es no haber podido ganar los 200 mil dólares para regalárselos a ellos y la fundación”, expresó.

Por qué eliminaron a Alfredo Adame de La Casa de los Famosos 4

En un sorpresivo giro dentro del aclamado reality de Telemundo, La Casa de los Famosos 4, Alfredo Adame, conocido por su trayectoria en las telenovelas mexicanas, ha sido el más reciente participante en ser eliminado.

La noticia, que ha capturado la atención del público, se desveló tras una intensa votación en la que Adame compitió contra figuras como Lupillo Rivera, Maripily Rivera y Cristina Porta, quienes lograron salvarse. Este desenlace marca a Adame como el noveno eliminado del programa. Todo ello siendo celebrado por la comunidad LGBT+ y una gran cantidad de mujeres que reprobaron su comportamiento machista dentro de la competencia.

A lo largo de su participación, Alfredo Adame se vio envuelto en varias controversias, siendo su enfrentamiento con Lupillo Rivera uno de los más destacados. Este casi culmina en golpes, un evento que ciertamente caldeó los ánimos dentro de la competencia.

“Gracias a todos los que me apoyaron amigos, no sé me olvida todo lo que han hecho por mí”, expresó Alfredo Adame en sus redes sociales tras su salida del reality. Una despedida que evidencia la mixtura de emociones encontradas en el concursante.