A un año de su muerte, Maribel recuerda a su hijo Julián con emotivo mensaje

La noche del 9 de abril de 2023, una terrible noticia sacudió a los medios de comunicación. Se reportó la muerte de Julián Figueroa , hijo del fallecido Joan Sebastian y Maribel Guardia, a los 27 años.

Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa a un año de su muerte

Un día anterior, el cantante subió a redes una foto recordando a su papá con motivo de su cumpleaños. “Que despacio han pasado 8 años. Desde el día de tu partida, el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas que el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira, cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va”, escribió en su cuenta de Instagram.

Julián Figueroa fue encontrado sin vida en su casa ubicada en Jardines del Pedregal de la Ciudad de México. El mismo día, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron entregadas a sus familiares. Su mamá compartió a la prensa que su muerte había sido causada por un infarto agudo de miocardio y una fibrilación ventricular.

Este martes se cumple un año de su fallecimiento y Maribel Guardia lo recordó a través de las redes sociales con un sentido mensaje.

“Julián, te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches. Sé que 12 meses son tan sólo el comienzo de este inmenso amor que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás”, inició la actriz en su post.

Maribel Guardia ha pensado y llorado a Julián los 365 días y noches

“Mi Lobito estepario, Cachalotito, Tato, mi campeón. Sé que “del otro lado del puente, no hay dolor ni sufrimiento, sólo luz, regocijo y plenitud. Te encuentro siempre cerca de mí en las cosas más pequeñas como en las más grandes, en la naturaleza, en tu árbol que tanto amabas del jardín, en cada espacio de mi vientre que te vio crecer, en cada rincón de la casa y de mi corazón que te guarda por siempre”, añadió.

Junto a una galería de imágenes que captan varios de los momentos de Julián a lo largo de su vida, Maribel Guardia externó que extraña sus largas pláticas de filosofía, sus intercambios de libros, sus apuestas por la película ganadora del Oscar, entre otros detalles.

“Vives en mí, en los lugares más inoportunos me río de tantos recuerdos divertidos, de tantas vivencias juntos. Eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo, ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía cómo operarse. No te preocupes por mí, tu precioso hijo José Julián, Marco, Mima, Maribel e Ime siempre me acompañan”.

Finalmente, destacó que tiene 365 razones para decirle que su alma está viva pese a su ausencia. “Vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria. En el cielo, Dios y la virgen te guardan, tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío. Tu madre que te ama y te amara por siempre”.

Famosos como Andrea Legarreta, Chantal Andere, Aracely Arámbula, Alejandro Fernández, Raúl Araiza, Gloria Trevi y Consuelo Duval, entre otros, le han externado su apoyo y cariño ante el momento por el que atraviesa.