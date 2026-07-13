Espectaculares vs IMSS rompieron lazos; peligra construcción de nuevo hospital

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio conocer que ante la instalación de espectaculares en contra de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio un quiebre ante la polarización al sistema de salud, esto en vísperas de negociaciones para concluir el proceso del proyecto de hospital.

“Los empresarios tenemos una molestia grande por que por esos espectaculares que pusieron que en realidad son políticas nos afectaron muchísimo e hicieron que viniera el director del IMSS y no nos quizo recibir a nosotros y menos a la gobernadora si están en ese plan e iban muy avanzadas las negociaciones, estas cosas nos afectan demasiado”, comentó.

Asegura que Chihuahua está por llegar al millón de afiliados al IMSS con 2 mil millones de cuotas mensuales y la verdadera necesidad de un hospital para Chihuahua capital y no solo para Ciudad Juárez.

El líder del CCE señaló que es lamentable que por actos políticos el director del IMSS, Zoé Robledo se halla negado a tener una reunión con el sector empresarial.

“Ese segundo hospital se requiere para que den una reunión con gran servicio, pues el que se tiene cuenta con más de 50 años de existencia y la capacidad es rebasada y nos urge ese hospital”, concluyó.