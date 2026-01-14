“Es un grito desesperado por ir juntos en el 2027”: GPMorena por dichos de dirigente del PRI de que habría cárcel para panistas

Cuauhtémoc Estrada, coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Chihuahua, calificó de “grito desesperado” las declaraciones del dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, de que si Morena ganara la gubernatura en el 2027, habría cárcel para los panistas.

A pregunta expresa de si se trató de una “amenaza” por parte del dirigente priista hacia los panistas, Estrada Sotelo resaltó que “a mí me parece que Alejandro lo dijo muy claro. Ya darle la interpretación, pues cada quien. Yo lo pude interpretar hasta que se trata de un grito desesperado por ir juntos. Pero es un tema que tienen que resolver ellos. Me queda claro desde cuál perspectiva. La única perspectiva que plantean es cómo consiguen el poder en el Estado”.

El coordinador morenista aseguró también que “el diputado Alex no nos dirá qué tenemos que hacer cuando gobernemos Chihuahua. Eso me parece elemental. A mí me parece que el diputado Alex podría determinar algunas cuestiones si el PRI llegara a conquistar la gobernatura en el estado. ¿No les parece a ustedes de elemental lógica eso? Pero que el diputado Alejandro, nos esté diciendo desde ahorita”.

“¿Nosotros qué haremos? Primero, no saltarnos tiempos fundamentales. ¿Queremos gobernar Chihuahua en el 2027? Sí, estamos trabajando para ganarlo. Primero eso lo vamos a hacer. No nos vamos a saltar etapas fundamentales. Imagínense que ahorita nosotros cayéramos en la trampa de la narrativa planteada. Es decir, sí, ya vamos a hacer esto. Nosotros estamos haciendo un trabajo de convencimiento de la ciudadanía, diciendo que somos una opción política seria, madura, responsable, que podemos gobernar el estado en 2027. Que los priistas se encarguen de lo que les toca a ellos, que me parece que bastantes problemas tienen. Que ellos decidan qué harían ellos si gobernarían este estado. Entiendo que aspiran a eso, pero me parece que tratar de establecernos desde ahorita y desde la posición del PRI, lo que nosotros tenemos o no tenemos que hacer, pues está fuera de su alcance, se lo digo con todo respeto”, dijo Estrada Sotelo.