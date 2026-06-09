“Es sentido común que EU y México colaboren en materia de seguridad”, destaca el embajador Ronald Johnson

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que es sentido común que ambos países colaboren en áreas prioritarias como seguridad, comercio y migración.

“La cooperación entre los Estados Unidos y México no sólo es una buena política pública; es sentido común que nuestras dos naciones colaboren en materia de seguridad, migración, comercio y otras prioridades compartidas”, publicó el representante diplomático.

La cooperación entre los Estados Unidos y México no sólo es una buena política pública; es sentido común que nuestras dos naciones colaboren en materia de seguridad, migración, comercio y otras prioridades compartidas. Somos vecinos y socios. Cuando una de nuestras naciones se ve… https://t.co/D2BZrq5vO4 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 9, 2026

Lo anterior, después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Roberto Velasco sostuvo una llamada telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de EU.

A través de una publicación en sus redes sociales, Johnson expresó que la cooperación es importantes para el bienestar de ambos países, citando la información compartida por SRE.

“Cuando una de nuestras naciones se ve amenazada, la otra siente el impacto. Cuando una prospera, prosperamos juntos.”

En días pasado, el embajador estadounidense hizo otra publicación en la que afirmó que la lucha contra el crimen organizado debe unir y no dividir a ambos países, luego del discurso que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum en el que acusó supuesta injerencia tras acusaciones contra funcionarios mexicanos.