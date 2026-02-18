Enviará Sheinbaum iniciativa para eliminar pensiones millonarias de ex funcionarios

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará el lunes al Senado una iniciativa de reforma al artículo 127 de la reforma constitucional para eliminar las pensiones exorbitantes de ex trabajadores de confianza de entidades públicas, con montos, como ocurre con una persona pensionada en Luz y Fuerza del Centro, por un millón de pesos mensuales.

La mandataria dijo que de aprobarse, el gobierno ahorraría cinco mil millones de pesos, recursos que se incorporarían a programas de bienestar.

El proyecto de decreto es para poner un límite a las jubilaciones y pensiones de empresas públicas del Estado, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. Precisó que la reforma no incluye las pensiones de ministros.

De aprobarse, las pensiones de ex funcionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la titular del ejecutivo Federal; es decir, 70 mil pesos.

Están exentos pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo, explicó la consejera jurídica de Presidencia, Estela Damián.

Explicó que el principio de esta reforma “fundamentalmente tiene que ver con austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera.

“Es un párrafo en el 127 constitucional que tiene que ver con pensiones sin privilegios, es decir, ex funcionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas y que a partir de la aprobación de la reforma recibirán la mitad del ingreso del titular o la titular del ejecutivo Federal”, señaló Sheinbaum Pardo.

Explicó que cuando ella se jubile, “o sea, cuando salga del gobierno, considerando antigüedad, me retiraré con mi jubilación del Issste y probablemente alcance máximo 30 mil pesos mensuales que comparado con lo que ganan muchos mexicanos y mexicanas es una pensión muy digna”.

Aquí lo que estamos diciendo es que “ex funcionarios de altos mandos que hoy reciben un millón de pesos o 300 mil pesos por bastantes años. Imagínense por trabajar 20 años está recibiendo un millón de pesos mensuales”, reclamó.

Raquel Buenrostro, titular de la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló por entidad las pensiones exorbitantes.

El padrón de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación cuenta con un total de 14 mil 73 ex trabajadores, por los cuales se paga un monto anualizado de 28 mil 74 millones de pesos. En LyFC, 9 mil 457 ex funcionarios reciben pensiones de 100 mil a 1 millón de pesos desde hace 16 años, incluso antes de la liquidación de la entidad.

En Petróleos Mexicanos hay 544 pensionados que reciben montos superiores a las percepciones de la Presidenta, por un monto de mil 827 millones de pesos anuales.

En 618 casos, cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director general de la empresa y mil 96 casos donde cada pensión supera el monto anual bruto del máximo establecido en el tabulador salarial vigente de Pemex.

Sus pensionados reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional.

En Comisión Federal de Electricidad (CFE) 2 mil 199 personas pensionadas reciben montos superiores a las percepciones netas de la presidenta por un monto de cuatro mil 496 millones de pesos anuales.

Buenrostro explicó que 45 mil 680 casos superan el monto de la pensión mas alta del Issste de 35 mil 193 pesos, y 8 mil 157 casos están por encima del monto de la pensión mas alta del IMSS de 89 mil 685 pesos.

Abundó que nueve pensionadas de Nafin reciben montos superiores también a la percepción neta de la titular del Ejecutivo por 16 millones de pesos anuales. Lo mismo, 19 personas pensionadas de Banobras por un monto 37 millones de pesos anuales, en tanto que en Bancomext son 22 personas por 45 millones de pesos anuales.

La Presidenta precisó que con la reforma no habrá retroactividad “El que gana un millón ahora ya lo ganó”, por lo que se reducirán de aprobarse la reforma.

Recalcó que la iniciativa “no tiene que ver con trabajadores con contratos colectivos. Nos referimos a altos mandos que a la fecha, con recursos públicos les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”.