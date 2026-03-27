Entregan 350 uniformes a personal de Periciales y Ciencias Forenses

La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE), entregó esta mañana un total de 350 uniformes que fueron destinados al personal operativo de dicha dependencia.

La entrega fue realizada por su director, Javier Sánchez Herrera, quien agradeció el trabajo de todo su equipo y quien además, reafirmó su compromiso con ello quienes día a día trabajan a favor de la ciudadanía.

“Estamos muy contentos porque el día de hoy entregamos 350 uniformes al personal operativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en las cinco zonas del estado y esto, además de darles identidad a los peritos, les da sentido de pertenencia a la institución, portan con orgullo su uniforme y además con orgullo también el escudo de la Fiscalía General del Estado”, dijo el titular.

Los uniformes fueron otorgados en las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses durante un acto protocolario al cual acudieron algunos de los peritos que ahí laboran.

“Vamos a seguir apoyando con estas actividades a todo el personal y vamos a tratar de mejorarles cada vez más sus condiciones laborales para que ellos puedan salir con todas las herramientas necesarias y que puedan brindar un mejor servicio a la ciudadanía”, finalizó el director.

Las entregas estuvieron compuestas por una camisa azul marino, un pantalón especial y botas tácticas.

Los peritos de la Fiscalía de Chihuahua son especialistas que ayudan a esclarecer delitos y proporcionan análisis técnicos y científicos para apoyar a la justicia. Algunas de sus funciones incluyen: análisis de pruebas: realizan exámenes detallados de evidencias físicas y documentales para determinar su autenticidad y relevancia en un caso.

Dictámenes técnicos: proporcionan informes especializados sobre temas específicos, como medicina legal, criminología, informática y genética forense; investigación: colaboran con el Ministerio Público en la investigación de delitos, recopilando y analizando información.

Además, participan en talleres y cursos para mejorar sus habilidades y conocimientos en áreas como osteología, antropología forense y genética y en la identificación de cuerpos.