Cumple Luis Villegas con peticiones de vecinos de la colonia Nombre de Dios

Como resultado del recorrido realizado semanas atrás por la colonia Nombre de Dios, el regidor presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación del Ayuntamiento de Chihuahua, Luis Abraham Villegas Escandón, dio seguimiento y cumplimiento a diversas solicitudes planteadas por las y los vecinos, mediante un trabajo coordinado con distintas dependencias del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla.

Una de las principales peticiones fue la limpieza del arroyo Magallanes, gestión que fue atendida en coordinación con el director de Servicios Públicos Municipales, José Luis de la Madrid, y su equipo de trabajo, quienes realizaron labores para mejorar las condiciones de este espacio y contribuir a un entorno más limpio y seguro para las familias del sector.

Como parte del compromiso con el cuidado del medio ambiente y la recuperación de áreas verdes, se gestionó la donación de más de 30 árboles, mismos que serán destinados a la colonia con el apoyo del director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín, y su equipo, fortaleciendo las acciones para mejorar la imagen urbana y generar un impacto positivo para el municipio.

En materia de seguridad, el regidor participó en una reunión con vecinos y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, acción coordinada con el comisario Julio Salas, con el propósito de fortalecer la comunicación entre la autoridad y la ciudadanía, así como dar seguimiento a las inquietudes relacionadas con la vigilancia y la prevención de faltas administrativas.

De igual forma, se brindó apoyo a una persona de la colonia con medicamentos solicitados, además de dar seguimiento a las gestiones necesarias para contribuir al abastecimiento del tratamiento médico indicado en su receta.

Luis Villegas destacó que estos resultados son muestra de que el trabajo cercano con la ciudadanía genera soluciones cuando existe coordinación entre las distintas áreas del Gobierno Municipal.

“En Chihuahua creemos en un gobierno que escucha, gestiona y cumple. Bajo el liderazgo del alcalde Marco Bonilla, trabajamos en equipo con las dependencias municipales para atender las necesidades de las familias y transformar las solicitudes ciudadanas en resultados concretos. Esa es la forma de seguir construyendo una ciudad más fuerte, unida y con mejores oportunidades para todas y todos.”

La oficina del Regidor está abierta para recibir a las y los ciudadanos que requieran apoyo o acompañamiento en sus gestiones, reafirmando el compromiso de mantener un gobierno cercano, que escucha y da resultados.