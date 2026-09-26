Entrega IMSS dos recién nacidas a familias equivocadas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que su personal entregó por error a dos recién nacidas a familias que no les correspondían, en Mexicali, Baja California.

Los hechos ocurrieron en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31, donde se incumplieron los protocolos de identificación y resguardo.

A través de una tarjeta informativa, el Seguro Social admitió la equivocación y ofreció una disculpa a ambas familias por lo que calificó como un “grave error”.”El Instituto asume la responsabilidad de atenderlas”, afirmó.

Ante los hechos, la titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS a nivel nacional, Gabriela Paredes Orozco, acudió a realizar el protocolo de atención institucional.

Información tomada de Agencia Reforma