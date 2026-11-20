La Fiscalía General del Estado, a través de un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, acreditó la probable participación de los imputados Salvador C. C., y Kenia Karina I. A., en el delito violencia familiar, cometido en agravio de un menor de edad, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las indagatorias a cargo del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, el pasado lunes 16 de noviembre, los imputados ejercieron violencia psicológica y física en contra de un niño de cuatro años de edad, y lo encerraron en una jaula para perros, en un domicilio de la colonia Cerradas del Parque

Ambos imputados fueron detenidos en términos de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El juez conocedor de la causa penal, consideró suficientes los argumentos incriminatorios para vincular a proceso a los imputados, quienes enfrentarán su proceso penal en prisión preventiva.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declaren sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).