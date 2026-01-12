Entrega Carla Rivas juguetes y cobijas a familias de la colonia San Jorge

En atención a la temporada invernal, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, visitó la colonia San Jorge, donde hizo entrega de cobijas a las familias como una acción de apoyo ante las bajas temperaturas que se registran en la ciudad.

Posteriormente, y con motivo del Día de Reyes Magos, la legisladora convivió con niñas y niños de la colonia, a quienes entregó dulces y juguetes, manteniendo una tradición que año con año realiza para llevar un mensaje de alegría y cercanía a las familias del sector.

“Estas acciones buscan brindar un poco de abrigo y también de alegría a las familias, especialmente a nuestras niñas y niños, en una fecha tan especial”, señaló la diputada.

Durante su visita, Carla Rivas reiteró la importancia de estar presente en las colonias, escuchar a la ciudadanía y acompañar a las familias tanto en fechas significativas como en momentos donde se requiere apoyo ante las condiciones climáticas.