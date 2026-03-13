Entrega Arturo Medina apoyos alimentarios a más de 2 mil familias de la región serrana

Arturo Medina, coordinador de los diputados locales del PRI y representante de la sierra, entregó apoyos a mas de 2 mil habitantes de diversas localidades de la región, esto en El Tigre, Balleza.

Medina informó que esta entrega es parte de su agenda permanente en la sierra, con la que visita por lo menos dos municipios de la Tarahumara cada semana desde el inicio de su responsabilidad como diputado.

El priista detalló que los apoyos entregados consisten en alimentos, granos y ropa para los habitantes de las comunidades beneficiadas, y tienen como principal objetivo garantizar la seguridad alimentaria de las familias.

“Decidí desde el inicio que mi trabajo como legislador no era ir a la ciudad de Chihuahua a encerrarme en una oficina; por eso, apenas cumplo con mis responsabilidades en el Congreso del Estado, me regreso a la sierra a cumplirle a la gente. Es aquí donde se necesita que estemos la mayor parte del tiempo”, declaró.

El legislador agregó que estas entregas son posibles gracias al trabajo conjunto de diversos sectores de la sociedad chihuahuense que logran conectarse a través de la gestión y la colaboración.

“El Gobierno del Estado siempre ha atendido cuando acudimos a solicitar insumos para las comunidades; pasa lo mismo con la sociedad civil organizada y con los empresarios”, enfatizó, al expresar especialmente su reconocimiento a la comunidad menonita de Manitoba por su apoyo solidario a la región.

Finalmente, Medina adelantó que este fin de semana estará presente además en Guachochi, donde participará en actividades culturales que fortalecen el turismo y el dinamismo de aquel municipio.