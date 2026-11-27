La noche se convirtió en tragedia en el corazón de Chihuahua. Lo que comenzó como un incendio en un inmueble ubicado en el cruce de las calles 12 y Libertad terminó por alcanzar la parte posterior del Hotel Roma, donde el humo, las llamas y la desesperación dejaron a varias personas atrapadas, dos de ellas sin vida.

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate acudieron alrededor de las 23:37 horas del jueves, luego de recibir el reporte de un domicilio completamente envuelto en llamas. Ante el riesgo de que el fuego se extendiera al establecimiento hotelero, desplegaron un operativo para contener el siniestro y evacuar a sus ocupantes. Al llegar, encontraron humo y fuego saliendo por las ventanas posteriores, mientras varias personas pedían auxilio desde el segundo nivel, sin posibilidad de escapar por sus propios medios.

En medio de la emergencia, los bomberos utilizaron escaleras para ingresar por una ventana y rescatar a cuatro personas que permanecían atrapadas. Una de ellas fue trasladada al Hospital General debido a intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras en las vías aéreas, mientras que las otras tres recibieron valoración prehospitalaria, sin necesidad de hospitalización. Sin embargo, durante nuevas maniobras de búsqueda y acceso forzado en la planta alta, los rescatistas localizaron a dos hombres sin signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades para iniciar las diligencias correspondientes.

Mientras las llamas cedían, la tragedia dejaba al descubierto la fragilidad de la vida y el dolor de dos ausencias. Personal de Bomberos continuó con las labores de limpieza y remoción de materiales, en tanto las autoridades realizaban los procedimientos correspondientes. Detrás de las sirenas, las escaleras y el esfuerzo de quienes arriesgaron su vida para salvar otras, quedó una noche que difícilmente olvidará el corazón de la ciudad.