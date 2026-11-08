Encuentran cuerpo sin vida en predio de colonia Ladrilleras

Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida en un predio baldío en el cruce de las calles Chiwi y Alta Tensión de la colonia Ladrilleras.

La víctima pertenece a la etnia Tarahumara y presentaba diversos golpes en el rostro, vestía pantalones de mezclilla, botas vaqueras y camisa a cuadros.

Agentes de la Policía Municipal confirmaron que el sujeto ya no tenía signos vitales y acordonaron el lugar en espera de la Fiscalía General del Estado.

El cuerpo se trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo) para la identificación y necropsia de ley.