CARGANDO INFORMACIÓN...

Encuentran cuerpo sin vida en predio de colonia Ladrilleras

Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida en un predio baldío en el cruce de las calles Chiwi y Alta Tensión de la colonia Ladrilleras.

La víctima pertenece a la etnia Tarahumara y presentaba diversos golpes en el rostro, vestía pantalones de mezclilla, botas vaqueras y camisa a cuadros.

Agentes de la Policía Municipal confirmaron que el sujeto ya no tenía signos vitales y acordonaron el lugar en espera de la Fiscalía General del Estado.

El cuerpo se trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo) para la identificación y necropsia de ley.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp