En prisión preventiva, sujeto que editó imágenes de mujeres y menores con contenido sexual

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes dio a conocer que mañana miércoles se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso de un sujeto que fue denunciado por crear contenido de índole sexual con imágenes de mujeres y menores de edad.
{
Fue el pasado 05 de enero cuando un grupo de 9 personas acudieron ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales señalando que tanto ellas como algunos de sus hijos menores de edad aparecen en imágenes que fueron editadas sin su consentimiento.
Concepción Márquez Muñoz, titular de la Unidad mencionó que en ese momento se inició una carpeta de investigación en contra de Aaron Adrián F. T. quien fue compañero de trabajo y/o compañero de escuela de las víctimas, con lo cual, tuvo acceso a sus redes sociales y extrajo las imágenes en cuestión.
Posteriormente, se obtiene una orden de cateo al Tribunal Superior de Justicia y finalmente, una orden de aprehensión; actualmente el imputado se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán.
Cabe señalar que este martes arribaron a la Fiscalía otro grupo de personas para denunciar situaciones similares en contra del detenido.
Heliodoro Araiza reiteró la importancia de interponer una denuncia formal en caso de ser víctima de delitos sexuales ya que ello permite al Ministerio Públicio iniciar las investigaciones correspondientes y buscar a o las personas responsables.