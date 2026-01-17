En oportuna intervencion, policías municipales detienen a probable asaltante nocturno de OXXO en Las Ánimas

Durante la madrugada y en una oportuna intervención a un reporte de robo con violencia en una tienda de conveniencia de la colonia Las Ánimas, elementos de la Policía Municipal lograron la ubicación y detención de un presunto asaltante que intentaba escapar con una cantidad en efectivo obtenida ilícitamente.

El probable responsable de nombre Juan Iván D. N., de 33 años de edad, fue señalado por dependientes del OXXO ubicado a la altura del kilómetro 7 de la carretera a ciudad Cuauhtémoc, cerca del parque recreativo “Los Llorones”, de ingresar al local aproximadamente a las 4 de la mañana, rompiendo el cristal de la puerta y bajo amenazas a un empleado, llevarse una cierta cantidad del producto de la venta.

Tras activar la alerta de la tienda, agentes acudieron de inmediato para recabar información y luego de un patrullaje de búsqueda, ubicaron al supuesto autor del robo al interior de la colonia, aún con la cantidad de efectivo reclamada por la víctima, ante lo cual se le llevó a la comandancia Sur para su registro y posteriormente se puso a disposición de Fiscalía.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.