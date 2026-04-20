En esta semana inicia la FELIM 2026; Del 23 al 25 de abril en la Plaza de Armas

Este jueves será la inauguración de la Feria de Libro Municipal “Tintas Norteñas”, en su II Edición 2026, que estará del 23 al 25 de abril en la Plaza de Armas. En este inicio de semana, personal de logística del Instituto de Cultura, supervisó que quedará ya instalada la carpa donde los ciudadanos podrán dar recorrido.

La feria contará con 27 expositores, entre editoriales independientes, institucionales y promotores culturales, lo que permitirá al público conocer directamente el trabajo editorial local, adquirir libros de sus creadores y apoyar el desarrollo cultural de Chihuahua, fortaleciendo la literatura como un eje fundamental para la vida cultural del municipio.

Como parte del programa se realizarán 25 presentaciones de libros y conferencias, dirigidas a público infantil, juvenil y general, generando espacios de diálogo con autores y nuevas perspectivas que enriquecen la experiencia lectora. La charla inaugural estará a cargo de la escritora chihuahuense Aniela Rodríguez, con la conferencia “El verde ácido de la palabra”, una reflexión sobre la lectura, la memoria y la experiencia literaria.

Entre las actividades estelares destaca el Jardín poético “Enrique Servín Herrera”, un espacio dedicado a la poesía local en el kiosco de la Plaza de Armas, donde se realizarán lecturas y encuentros en homenaje al poeta y promotor cultural chihuahuense.

Asimismo, se realizará un recorrido literario nocturno, a cargo de la compañía Goooodot Teatro y el Ensamble del Conservatorio de Música, donde el público recorrerá la ciudad para encontrarse con autores fundamentales de Chihuahua en una experiencia que combina literatura, teatro y música.

El cierre de la feria será con el concierto “Sinfonía literaria”, presentado por el Cuarteto de Violonchelos ÉBANO, un espectáculo instrumental inspirado en libros y obras literarias que unirá la música y la palabra en una experiencia emotiva para el público.

Con la FELIM 2026, el Gobierno Municipal consolida su estrategia de fortalecimiento cultural, reafirmando el compromiso de promover el libro, la lectura y el talento local, para más información se pueden consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y el Gobierno Municipal.