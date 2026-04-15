En espera de acordar comparecencia de Pérez Cuéllar por retenciones del ISR; podría solicitar también la de Cabada

Luego de que la semana pasada, el Pleno del Congreso del Estado aprobó convocar a comparecer al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por las retenciones del ISR a trabajadores del Municipio, el presidente del Legislativo local, Guillermo Ramírez, informó que están en esperar de acordar la fecha y hora para que el Alcalde acuda a la torre legislativa, además de que no descartó que también se solicite la presencia del exalcalde Armando Cabada.

Y es que tanto Pérez Cuéllar como Cabada, se han deslindado que sus administraciones hayan retenido el pago de 118 millones de pesos del ISR al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Creo que se le va a notificar (a Pérez Cuéllar) como debe ser, por los medios institucionales al alcalde y esperaremos la respuesta. Ustedes saben que en el acuerdo no se tomó ni día, ni fecha, ni hora, ni lugar, ni temática en el sentido de cómo se va a llevar la comparecencia. Creo que tendríamos también a la mejor que ver la manera de mandar el acuerdo a la Junta de Coordinación Política”, declaró Ramírez Gutiérrez.

El Presidente del Congreso señaló que “en un primer momento pudiera pensar un servidor que pudiéramos mandar el acuerdo a la JUCOPO para que ahí se tome el acuerdo exactamente de cómo es como tiene que comparecer el alcalde de Juárez”.

Asimismo, el diputado Guillermo Ramírez expresó que ante los dichos de la diputada juarense María Antonieta Pérez, de que también pudieran llamar al exalcalde Armando Cabada, “está en su derecho de pedir la comparecencia y nosotros estaremos también en actitud de votar en el Pleno o ya sea en alguna Comisión, la comparecencia también del exalcalde”.