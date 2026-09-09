En épocas de mayor injerencismo, un presidente o gobernador no debe tener doble nacionalidad: Sheinbaum

Ciudad de México. En épocas “donde hay o se pretende mayor injerencismo” decimos “frente a cualquier potencia extranjera que pueda suponer que puede gobernar a México: el presidente de la República o gobernadores no deben tener doble nacionalidad porque sólo deben tener una patria y un pueblo a quien conducir y a quien obedecer”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Nosotros “colaboramos, pero no nos subordinamos; no queremos injerencia extranjera de ningún tipo en la política”, subrayó horas antes de que la iniciativa que la prohíbe se discuta en una comisión de la Cámara de Diputados. El pueblo de México sale a la defensa siempre de su soberanía, recalcó.

En su conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo federal señaló que si alguien juró a la bandera de otro país, al aceptar una nacionalidad más, “hay conflicto de interés porque no puede ser presidente y jurar a dos banderas. Solo una, la mexicana; solo le juras al pueblo de México”.

El problema -añadió- es que “cuando te vuelves ciudadano de otra nación, juras a la bandera de ese país. Por ejemplo, si te vuelves español juras obedecer al rey porque es el jefe del Estado español; si te vuelves estadunidense, juras ante la bandera estadunidense”.

Precisó que no está hablando de inversiones, porque “son bienvenidas, siempre que cumplan con la Constitución y las leyes”.

Enviamos por eso la iniciativa al Congreso, sostuvo, porque gobernadores o presidentes solo tienen una patria si quieren gobernar al país; “no tienen dos, no tienen tres… sólo pueden ser mexicanos”.

La presidenta Sheinbaum Pardo recordó que el pueblo sale a la defensa siempre, y “quien gobierne México tiene que ser mexicano, no puede tener doble nacionalidad. Sólo tienen un pueblo a quien conducir y obedecer”.

No puede ser “mexicano-estadunidense, mexicano-francés, mexicano-español; sólo mexicano porque solo tienen un dueño: el pueblo de México”.

Se pronunció a favor de que un extranjero pueda opinar sobre el país. “Cualquiera puede hacerlo, tenemos ejemplos maravillosos, como Francisco Javier Mina, un español que vino a combatir por México”, y consideró el artículo 33 –que establece expulsar a cualquier extranjero sobre política nacional– que es de “otras épocas”.

La mandataria adelantó que su discurso del 16 de septiembre abordará la historia de intervenciones extrajeras, porque “México tiene una posición geopolítica única, y es rico en recursos naturales y tiene un pueblo trabajador, orgulloso”. Entonces “siempre ha sido visto por las potencias y particularmente el siglo XIX”.