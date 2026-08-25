Cierran cuatro antros en Chihuahua ante baja actividad económica; el República en su último fin de semana

La actividad nocturna en la ciudad de Chihuahua atraviesa un periodo de baja, situación que ha derivado en el cierre de varios establecimientos dedicados a este giro durante 2026, informó a Entre Líneas Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal.

El funcionario señaló que, además de la situación económica, los jóvenes han dejado de considerar tan atractiva la oferta de los antros, lo que ha repercutido en la operación de estos negocios.

Durante el año cerraron sus puertas Level, Panic Botanic y The Normal, mientras que República se prepara para ofrecer sus últimos días de servicio durante este fin de semana.

Pocas faltas graves

Oliva Jiménez explicó que la baja actividad también se ha reflejado en los operativos de Gobernación Municipal, pues actualmente no se han detectado de manera recurrente faltas graves como sobreaforo, funcionamiento fuera de horario o presencia de menores de edad.

“Ha sido el tema más bien de pura papelería, porque ya como la actividad económica está tranquila, no hemos tenido sobreaforos, no hemos tenido fueras de horario, menores”, señaló.

Agregó que los establecimientos han reforzado el cumplimiento de la normatividad para evitar sanciones económicas.

“Al estar la actividad económica tan tranquila, pues sí, los establecimientos se están cuidando mucho de cumplir la ley para no ir a caer en una sanción pecuniaria”, afirmó.

Trámites pendientes, principales observaciones

El subdirector de Gobernación indicó que actualmente la mayoría de los actos levantados corresponden a cuestiones administrativas, principalmente por falta de documentación.

Precisó que estas situaciones no son consideradas faltas graves y que los propietarios reciben una prórroga para presentar los documentos pendientes y regularizar su situación.

“Únicamente estamos prácticamente levantando actos por falta de documentación, que no es una falta grave, se presentan, les damos una prórroga y cumplen con la documentación que les faltaba”, explicó.

República, el próximo en cerrar

Oliva Jiménez confirmó que en los últimos días de agosto se concretará el cierre de República, con lo que serán cuatro establecimientos de este tipo los que hayan dejado de operar durante el año.

“Sí, ahorita en tema de faltas graves, te pudiera decir yo que está muy tranquila la ciudad”, afirmó el funcionario al referirse a la situación que guarda el sector.

Con el cierre de República, la oferta de establecimientos nocturnos de este giro se reducirá considerablemente en la capital.

Eden y Club Social, los que permanecen

De acuerdo con Gobernación Municipal, tras estos cierres únicamente permanecerían activos en la ciudad los establecimientos Eden y Club Social como parte de la oferta de actividad nocturna.

La reducción de negocios evidencia el cambio que atraviesa el entretenimiento nocturno en Chihuahua, marcado por una menor actividad económica y una transformación en los hábitos de consumo de los jóvenes.