Empresarios de Juárez reconocen a Maru Campos por desarrollo de la frontera, obras listas para su ejecución

A tráves de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez expresaron su reconocimiento a la gobernadora María Eugenia Campos Galván por el desarrollo de integral que ha impulsado en la región fronteriza.

Asimismo, celebraron la apertura y disposición de colaborar con el sector empresarial para constuir una agenda de inversión en infraestructura, particularmente con el incremento temporal del Impuesto Sobre Nómina durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

El gremio empresarial destacó que desde el Gobierno del Estado se les informó que los proyectos de obra anunciados por la gobernadora ya están listos para su ejecución:

1) Paso inferior en Av. De las Torres y Blvd. Talamás Camandarí;

2) Paso inferior en Av. Francisco Villarreal Torres con Ave. Valle del Sol;

3) Paso inferior en Av. Francisco Villarreal Torres con prolongación Tomas Fernández;

4) Prolongación Av. Miguel De la Madrid, de Blvd. Independencia a Blvd. Manuel Talamás

Camandarí y Prolongación de Av. De las Torres, de Libramiento Regional a Av. Miguel

De la Madrid;

5) Paso inferior Blvd. Juan Pablo II y Av. Francisco Villarreal Torres;

6) Pavimentación Blvd. Teofilo Borunda de Av. Francisco Villarreal Torres a Prolongación

Ortíz Rubio;

7) Paso superior en Av. Paseo de la Victoria y Blvd. Teofilo Borunda; y

8) Paso superior Av. Paseo de la Victoria y Blvd. Manuel Gómez Morín.

Además, el CCE solicitó a la mandataria que también se consideren y destinen los recursos necesarios para la elaboración de los proyectos ejecutivos de otras iniciativas que se estiman como prioritarias para el desarrollo urbano de Ciudad Juárez, en particular:

– La ampliación de la Avenida 16 de Septiembre hasta su conexión desde Camino Real hacia la carretera de San Jerónimo.

– La ampliación de la Avenida Talamás Camandari hacia el oriente, hasta su entronque con

la Carretera Panamericana.

“Reiteramos nuestra plena disposición para continuar trabajando de manera coordinada con su administración, fortaleciendo los canales de diálogo y colaboración que permitan materializar estos objetivos en beneficio de Ciudad Juárez y de todo el estado de Chihuahua”, concluye el comunicado, mismo que aparece firmado por los y las representantes de Index Juárez, CMIC, Canaco, la Asociación de Transportistas, la Asociación de Hoteles y Moteles, Desec y la Central de Abastos.