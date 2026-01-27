Empresarios de Chihuahua y Juárez analizan agenda de infraestructura ante entrada de ISN

La iniciativa privada se dio cita a una reunión entre empresarios de Ciudad Juárez y Chihuahua, con el fin de fortalecer la voz ante la agenda y desarrollo en infraestructura para el estado ante la próxima aplicación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN)

A convocatoria del CCE Chihuahua, participaron los presidentes de:

INDEX Chihuahua–Juárez

CANACINTRA Chihuahua–Juárez

COPARMEX Chihuahua–Juárez

CMIC Chihuahua–Juárez

CANADEVI Chihuahua–Juárez

CCE Chihuahua–Juárez

DESEC Chihuahua–Juárez

El objetivo central: analizar de manera técnica y responsable el destino del Impuesto Sobre Nómina (ISN), así como definir los proyectos prioritarios de infraestructura y competitividad que deben impulsarse para beneficio de todas las regiones del estado.

Desde el 1 de febrero entrará en vigor el incremento del 1% adicional al ISN en Chihuahua, por lo que hoy más que nunca el sector empresarial se organiza, dialoga y propone para asegurar que estos recursos se traduzcan en obras estratégicas, crecimiento económico y mejores condiciones para la inversión y el empleo.

Cabe destacar que la próxima semana se prevé una reunión con representantes del Gobierno del Estado para presentar proyectos de infraestructura, así como el proceso de inversión ante este incremento de impuestos.