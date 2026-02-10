Empleos en maquiladoras de la capital en estabilidad



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado señaló que en Chihuahua capital no se prevé ninguna baja de empleos en el sector manufacturero, esto ante la crisis que enfrenta la frontera Ciudad Juárez.

“No, no creemos que en Chihuahua la industria maquilar, exportación en Chihuahua es estable, tiene otro nivel de de trabajo, no es tanto la mano de Obra intensiva, sino son trabajos más técnicos

y pues ahorita todas esas plantas están sufriendo”, comentó.

Reitera que el tipo de cambio está tan bajo y por otro lado se tiene que firmar precisamente el tratado de libre comercio para que haya una certidumbre de inversión.

Asegura que una vez dadas las bases para el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) se dará más inversió