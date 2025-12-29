Emite Protección Civil recomendaciones para el uso de calentones ante descenso de temperaturas

Debido al pronóstico de bajas temperaturas en el estado, la Coordinación de Protección Civil (CPEC) exhorta a la población a extremar precauciones en el uso de calentones de gas y eléctricos, con el fin de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio de las familias.

La dependencia recomienda verificar que los calentones de gas se encuentren en buen estado antes de encenderlos, revisar mangueras, conexiones y válvulas para descartar fugas.

Se pide instalar estos equipos en espacios ventilados y evitar sellar completamente puertas y ventanas, debido a que la acumulación de monóxido de carbono puede resultar altamente peligrosa.

Los cilindros de gas deben permanecer en posición vertical, y alejados de fuentes de calor.

En el caso de los calentones eléctricos, es importante conectarlos directamente a la toma de corriente, sin el uso de extensiones o multicontactos que puedan sobrecargarse.

Se recomienda mantenerlos alejados de cortinas, muebles, cobijas y cualquier material inflamable, además de no dejarlos encendidos mientras las personas duermen o cuando la vivienda quede sola.

La CEPC enfatiza que ningún tipo de calefactor debe utilizarse para secar ropa ni colocarlo cerca de líquidos combustibles. También se pide evitar improvisar sistemas de calefacción con anafres, hornillas o braseros dentro de los hogares, ya que representan un riesgo elevado de intoxicación e incendios.

Como medida preventiva adicional, se invita a las familias a instalar detectores de humo y de monóxido de carbono, así como a mantener un plan de emergencia que incluya rutas de evacuación y números de contacto para reportar cualquier incidente.

La prevención es la herramienta más efectiva para reducir riesgos durante la temporada invernal.

Se hace un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier situación de riesgo al 9-1-1.