Choca policía contra luminaria en zona oriente de la ciudad

Un elemento de la Policía Municipal a bordo de su unidad a cargo con número económico PA1521 circulaba sobre la avenida Equus en sentido de oeste a este y a la altura de la calle Paseos del percherón en la Colonia Jardines de Oriente pierde el control y se impacta contra una luminaria quedando la patrulla volcada en su costado derecho y la luminaria a punto de caer.

Al lugar arribaron paramédicos de URGE quienes atendieron al elemento lesionado y lo llevaron a un hospital para atención médica.

Se informó que iba a atender una emergencia cuando ocurrió el accidente; elementos de la Policía Municipal auxiliaron al compañero junto con bomberos haciéndose cargo del accidente elementos de la policía Vial.