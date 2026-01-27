Elementos de la SSPE brindan apoyo solidario a ciudadana en Chihuahua capital

Como parte de las acciones de proximidad social y atención a la ciudadanía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua realizaron la entrega de apoyo a una ciudadana del asentamiento Oasis, en la colonia Martín López, en el municipio de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2026, cuando los elementos acudieron al lugar para atender la solicitud de apoyo de la señora Margarita Chapa López, quien requería artículos personales y una cama.

Cabe destacar que fueron los propios elementos quienes realizaron la compra de los artículos necesarios, adquiriendo la base de la cama, mientras que el colchón fue donado con el apoyo del Instituto Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con personal de Proximidad Social.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de servir con vocación humana, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y demostrando que detrás del uniforme hay mujeres y hombres solidarios, dispuestos a apoyar a quien más lo necesita.