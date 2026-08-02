El tirador que dejó dos muertos en restaurante de Idaho se habría suicidado, reporta la policía

El sospechoso de 24 años en un tiroteo letal ocurrido el fin de semana en un restaurante In-N-Out Burger del sur de Idaho murió por una herida de bala autoinfligida, informó la policía el domingo.

Los investigadores creen que el agresor, de nombre Chad Williams, actuó solo durante la balacera del sábado en Twin Falls, señaló el jefe de policía Matthew Hicks en una conferencia de prensa.

En total, tres personas murieron y otras siete resultaron heridas en el restaurante, que había abierto recientemente en la ciudad de unos 56 mil habitantes, en el sur de Idaho. Las autoridades informaron el domingo que dos de los heridos fueron atendidos en un hospital y dados de alta, tres se encuentran estables y dos están sumamente graves.

Hicks señaló que un agente estatal que tenía el día libre y un ciudadano armado respondieron con disparos y obligaron al atacante a replegarse.

“Creemos que sus acciones ayudaron a alejar al sospechoso del lugar, evitando que hubiera más víctimas”, manifestó el jefe policial. “Queremos tomarnos un momento para elogiar las acciones del agente fuera de servicio y del ciudadano, y su heroica actuación para detener este incidente”.

Hicks dijo que los detectives trabajan para determinar las motivaciones de Williams, y señaló que la familia del sospechoso estaba cooperando plenamente con las fuerzas policiales.

Advirtió también sobre desinformación que circula en internet e identifica a otro hombre como el agresor, diciendo que ese hombre “no tuvo absolutamente ninguna participación en este incidente”.

Un trabajador de In-N-Out está entre las víctimas

Una de las personas fallecidas era un empleado, anunció la propietaria de la cadena de comida rápida.

“Tengo el corazón roto, el pecho oprimido y me arden los ojos de tanto llorar. Esta noche perdimos a uno de nuestros hermosos asociados”, expresó la propietaria de In-N-Out, Lynsi Snyder, en un comunicado publicado en redes sociales el domingo en la madrugada. “In-N-Out estará de luto con las familias y rezando por ellas mientras atraviesan una etapa muy dolorosa”.

El FBI alentó al público el domingo a enviar imágenes y videos relacionados con el tiroteo.

El In-N-Out había abierto aproximadamente una semana antes, el 24 de julio, parte de la reciente expansión de la empresa a Idaho, cuya sede está en California.

Snyder no identificó al trabajador. Las autoridades aún intentaban notificar a familiares de las víctimas y por eso todavía no difundían los nombres, edades u otros detalles sobre las personas heridas, dijo el sábado Josh Palmer, portavoz de las autoridades de Twin Falls.

Los policías que respondieron al tiroteo encontraron el cuerpo del presunto atacante en un área cercana al restaurante, indicó Palmer.

Palmer dijo que los investigadores estaban entrevistando a testigos. El restaurante está en una concurrida plaza comercial, y cientos de personas estaban en la zona cuando ocurrieron los balazos, aproximadamente a las 2 de la tarde.