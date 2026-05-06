“El que no venga, queda fuera del Mundial”: ‘Vasco’ Aguirre; “no se rompió ningún pacto”

Ciudad de México. Luego de la polémica suscitada en las últimas horas en los clubes Toluca y Chivas, el técnico de la selección mexicana, Javier Vasco Aguirre, acalló los rumores, pues aseguró que no se rompió ningún pacto y advirtió que los jugadores de la Liga Mx que ya fueron convocados y no se presenten a la concentración a más tardar este miércoles por la noche quedarán fuera de la lista definitiva para el Mundial 2026.

“Hoy inicia el Mundial para nosotros, estábamos muy ilusionados de que llegara este día, estamos muy contentos, están citados todos los jugadores convocados para cenar todos juntos hoy en la noche, en ese sentido el comunicado es muy claro, el que no venga, pues queda fuera del Mundial, en eso no podemos ser flexibles ni mucho menos.

“Quisiera agradecer a los clubes, a los dueños que nos aportaron ideas para este proyecto que fue aprobado, es un pacto que no se ha roto, agradecer especialmente a Chivas y a Toluca porque Chivas, con el número de jugadores (convocados), se vio afectado, y Toluca porque está compitiendo en un torneo continental, y están ayudándonos en todo sentido.

“Nadie ha roto el pacto, la liguilla se ha jugado sin seleccionados, estamos todos conforme a lo que firmamos y hablamos, nos han apoyado sin condiciones. Resaltar también que no es la primera vez que se juega sin seleccionados la liguilla, se ha hecho más de una vez”, señaló el Vasco en conferencia de prensa realizada este miércoles en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La reunión con los medios fue convocada unas horas después de que la FMF lanzara un ultimátum, pues emitió un comunicado de prensa en el que advirtió que excluiría del Mundial 2026 a los jugadores ya convocados que no se presentaran este miércoles al inicio de la concentración.

El mencionado documento fue publicado luego de que el martes se diera a conocer que dos jugadores del Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes ya habían sido requeridos por el Vasco Aguirre, permanecían aún con su club para presuntamente disputar este miércoles en el estadio Nemesio Diez la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Los Ángeles FC, programada para las 19:30 horas, sólo 30 minutos antes del comienzo formal de la concentración de la selección mexicana, que dará inicio a las 20 horas en el CAR.

La supuesta ausencia de los jugadores de los Diablos Rojos causó molestia en Chivas, club que cedió a cinco jugadores a la selección a pesar de que disputa los cuartos de final de la Liga Mx, por lo que su presidente, Amaury Vergara, ordenó el regreso de sus futbolistas (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Piojo Alvarado y Armando La Hormiga González) al club para preparar el juego de vuelta ante Tigres del próximo fin de semana.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan”, publicó el presidente del club tapatío en X.

No obstante, trascendió que los jugadores rojiblancos salieron hoy de su práctica antes de que ésta terminara para dirigirse al aeropuerto de Guadalajara y viajar a la Ciudad de México.

Su arribo a la capital del país se espera en las próximas horas, así como la de otros jugadores de la Liga Mx que fueron convocados.