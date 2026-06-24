Coordinador del GPMorena afirma que declaraciones de dirigente estatal del PAN son falsas: “MCPRIAN desechó iniciativa de blindaje electoral”

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo que las declaraciones de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, son falsas, pues aseguró que las diputadas y diputados de Morena se opusieron a blindar las elecciones contra la intervención del crimen organizado.

“Eso que usted dice es falso, presidenta”, respondió Estrada, al señalar que la afirmación panista no sólo distorsiona los hechos, sino que ignora el contenido y la votación de la iniciativa que efectivamente buscaba fortalecer la integridad de los procesos electorales.

El legislador sostuvo que la iniciativa identificada con el número 1636, presentada por la bancada de Morena, retomó de manera íntegra la propuesta originalmente planteada por Acción Nacional para blindar las elecciones y, además, incorporó dos elementos adicionales para hacerla más robusta y completa.

El primero fue incluir la intervención extranjera como causal de nulidad electoral, en armonía con las recientes reformas constitucionales aprobadas a nivel federal. El segundo consistió en la creación de una Comisión de Integridad vinculada al Instituto Nacional Electoral, encargada de revisar perfiles de aspirantes a candidaturas mediante mecanismos de verificación con fiscalías e instancias de inteligencia del Estado.

La pregunta, dijo Estrada, es simple: si Morena retomó toda la propuesta del PAN y la fortaleció con nuevas herramientas de control y vigilancia, ¿quién se opuso realmente al blindaje electoral?

Estrada Sotelo señaló que fueron precisamente el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde quienes votaron en contra de la iniciativa 1636, tanto en la Comisión de Gobernación como posteriormente en el Pleno del Congreso. “Nos acusan de rechazar algo que ellos mismos terminaron votando en contra. Los hechos están documentados y las votaciones son públicas”, afirmó.

Estrada señaló que resulta preocupante que la dirigencia estatal panista intente construir una narrativa basada en acusaciones falsas, cuando existen registros legislativos que demuestran exactamente lo contrario. “Si alguien frenó una propuesta integral para blindar las elecciones, no fue morena. Fueron los partidos que hoy intentan responsabilizar a otros de sus propias decisiones”, sostuvo.

Ante ello, lanzó un reto público a Daniela Álvarez y a los representantes de la oposición para revisar de manera abierta el contenido de las iniciativas y las votaciones registradas. “Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa, poner los documentos sobre la mesa y demostrar que Morena recogió toda la propuesta de Acción Nacional, la fortaleció y la presentó para su aprobación. También demostraremos quiénes fueron los que decidieron votar en contra”, expresó.

El coordinador parlamentario reiteró que Morena está a favor de fortalecer la democracia, cerrar espacios a cualquier injerencia indebida en los procesos electorales y garantizar que la discusión pública se base en hechos y no en versiones políticas. “Si ellos no se cansan de mentir, nosotros no nos cansaremos de informar. La ciudadanía merece conocer la verdad y no narrativas construidas para confundir”.