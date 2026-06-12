El Chapo pide ayuda para regresar a México; envía dos cartas más desde prisión

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa, envió una nueva carta al juez estadounidense Brian Cogan en la que pide que se contacte con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para buscar su extradición al país, recogen este jueves medios locales.

“La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su locación es en Palacio Nacional […] para contactar sobre mi política exterior (sic) para regresar a México”, escribió Guzmán Loera en una carta fechada el 2 de junio de este año.

Además, el exnarcotraficante sostuvo que su juicio no fue justo y aseguró que el Gobierno mexicano fue el verdadero responsable de la violencia asociada a la organización criminal que encabezó. En ese contexto, afirmó que fue “culpado” en un intento por proteger su vida y la de su familia.

Como en mensajes anteriores, también se quejó de las duras condiciones de reclusión que, según dijo, le impiden ver a su familia. Añadió que prefiere cumplir su condena en México, lejos de la prisión de máxima seguridad de Florence, en Colorado, donde permanece desde 2019.

Guzmán fue declarado culpable de narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso de armas de fuego. Esta nueva solicitud se suma a otros escritos previos del exjefe del cártel de Sinaloa, cuyas peticiones ya han sido rechazadas en ocasiones anteriores por la justicia estadounidense.