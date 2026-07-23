Vinculan a proceso a imputado por robo agravado a telesecundaria de la colonia Esperanza



• Al parecer, abordó lo sustraído en una pick up con reporte de robo, lo que permitió identificar su probable participación en el ilícito

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Alfredo G. L., por los delitos de robo agravado y variación de nombre, ya que durante su detención se identificó con otro nombre.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, en la ciudad de Chihuahua, acreditó la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1712/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 13 de junio de 2026, José Alfredo G. L., sustrajo diversos bienes como un cilindro de gas de 30 kilogramos, y dos cilindros de gas de nueve kilogramos, una báscula metálica, una estufa eléctrica, un taladro, y cinco extensiones eléctricas 8 metros de longitud, de la Telesecundaria No. 6155, ubicada en la colonia Esperanza, en la ciudad de Chihuahua.

Objetos que subió a una camioneta tipo pickup, marca GMC, que contaba con un reporte de robo.

Con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró individualizar la posible participación de José Alfredo G. L., en el ilícito, y solicitar la orden de aprehensión con la que se le detuvo ayer miércoles 22 de julio, fecha en la que se formuló imputación y fue vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).