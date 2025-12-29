Ejecutan a hombre frente a vivienda en la colonia Francisco Villa

Un hombre de entre 25 y 30 años de edad fue asesinado a balazos la tarde de este día al exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles 17 de Junio y América Latina, en la colonia Francisco Villa.

El ataque ocurrió a contra esquina de un campo de futbol americano, en el sector de la Huerta Legarreta, donde sujetos armados dispararon en al menos cuatro ocasiones contra la víctima, utilizando un arma de fuego calibre 9 milímetros. El hombre perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el occiso vestía chamarra y zapatos negros, era de complexión regular y presentaba calvicie. Hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.

En la escena fueron localizados y asegurados cuatro casquillos percutidos y una ojiva. Elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron el área para preservar la evidencia, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

La autoridad ministerial inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables.