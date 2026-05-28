Ejecutan a hombre en la colonia Porvenir; lo sacaron de una vivienda

Un hombre de entre 35 y 40 años de edad fue ejecutado a balazos la noche de este jueves en la colonia Porvenir, luego de que al menos cinco sujetos armados lo sacaran por la fuerza de un domicilio para posteriormente dispararle en repetidas ocasiones.

El ataque ocurrió sobre las vías del tren, en el cruce con la calle Mina de Ávalos, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al sistema de emergencias.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima perdió la vida de manera inmediata tras recibir varios impactos de bala calibre 9 milímetros. En la escena fueron localizados al menos cinco casquillos percutidos.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal arribaron al lugar y acordonaron ampliamente el perímetro, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencia.