Ejecutan a hombre en fraccionamiento Puente de Piedra; agresores huyen a pie

Chihuahua, Chih.- Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en el circuito del fraccionamiento Puente de Alcántara, en las inmediaciones de Puente de Piedra, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado de color gris cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra el muro de un fraccionamiento cercano. En el lugar, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, presentando múltiples impactos de bala.

Elementos de seguridad localizaron en la escena más de 10 casquillos percutidos, lo que da cuenta de la intensidad de la agresión. Testigos señalaron que los presuntos responsables huyeron a pie tras perpetrar el ataque.

La zona fue acordonada por corporaciones policiacas, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.