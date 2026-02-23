Ejecutan a un hombre a bordo de camioneta en la colonia Tierra y Libertad

La noche de este lunes se registró un ataque armado en el cruce de las calles López Rayón y Liberación, en la colonia Tierra y Libertad, donde un hombre fue asesinado cuando se encontraba a bordo de su vehículo.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima viajaba en una camioneta Honda CR-V modelo 2020, de color blanco, cuando fue sorprendida por un agresor que presuntamente se acercó a pie y abrió fuego en su contra para posteriormente darse a la fuga.

Vecinos del sector reportaron las detonaciones al número de emergencias, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar localizaron al conductor sin vida dentro de la unidad y procedieron a acordonar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del procesamiento del lugar, el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, mientras se inician las investigaciones para esclarecer el crimen.