Ejecutan a balazos a un hombre en pleno Centro de la ciudad

Un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue ejecutado a balazos la tarde de este lunes en el cruce de las calles 23 y Escorza, en la zona Centro de la ciudad, donde quedó tendido sobre la banqueta tras ser atacado con arma de fuego.

Los primeros en arribar fueron agentes de la Policía Municipal del Distrito Ángel, quienes acordonaron el área para resguardar la escena. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja revisaron a la víctima, pero únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que presentaba al menos dos impactos de bala.

Personal de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad de Delitos contra la Vida (FUD) se hizo cargo del procesamiento de la escena, el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, mientras se iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del homicidio.