Efectúa FGE Noroeste operativo de búsqueda en rancho del municipio de Janos

• Buscan a masculino reportado desaparecido desde el 10 de junio del presente año

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, implementaron ayer lunes un operativo de rastreo en el rancho denominado “El Pinito”, municipio de Janos, como parte de las acciones de búsqueda de Julio César Alvarado Alamillo, quien desapareció el 10 de junio de 2026.

Con la colaboración de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y del Ejército Mexicano, se realizaron recorridos pedestres, así como en vehículos, utilizándose, también un helicóptero y un dron para la búsqueda aérea.

Además, se realizó la distribución y pega de pesquisas.

Personal de la Fiscalía General del Estado continuará con estas acciones de búsqueda, para lo cual solicita la colaboración ciudadana que cuente con información relevante y útil para localizar a personas ausentes o desaparecidas, se comunique al número de emergencia 911 o al 089 de Denuncia Anónima.