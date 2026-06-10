EE.UU. pide a Europa restricciones por brote de ébola antes del Mundial 2026

EE.UU. pidió a varios países europeos que impongan restricciones de viaje a personas que hayan estado recientemente en zonas de África Central afectadas por un brote de ébola, con el objetivo de evitar su propagación durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó este martes Reuters citando fuentes cercanas al asunto.

La solicitud formal fue enviada el pasado 1 de junio mediante un comunicado diplomático. Según un diplomático de la Unión Europea, los Estados miembros aún no han respondido a la petición. Por su parte, un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. sostuvo que “otros países deben hacer su parte para asegurar que este brote no se propague más”.

Además, explicó que las medidas buscan proteger a millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas esperados en el torneo, que comienza este jueves. Washington ya prohibió la entrada de no ciudadanos que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días, y recomendó controles aeroportuarios adicionales para sus propios ciudadanos.